أدرعي: الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة بعد استهداف حوامة لمركبة عسكرية

أعلن الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "طائرات حربية أغارت على عدد من الأهداف الإرهابية، بالاضافة إلى مجمعين عسكريين للمنظومة الجوية التابعة لـ"​حركة حماس​" في شمال ووسط ​قطاع غزة​، وذلك ردًّا على تسلّل حوامة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وإلقائها ​عبوة ناسفة​ باتجاه مركبة عسكريّة إسرائيليّة".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "جيش الدفاع سيواصل العمل ضدّ المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل، ويعتبر "حماس" مسؤولة عمّا يجري في قطاع غزة ومنه".