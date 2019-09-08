أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربية أغارت على عدد من الأهداف الإرهابية، بالاضافة إلى مجمعين عسكريين للمنظومة الجوية التابعة لـ"حركة حماس" في شمال ووسط قطاع غزة، وذلك ردًّا على تسلّل حوامة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكريّة إسرائيليّة".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "جيش الدفاع سيواصل العمل ضدّ المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل، ويعتبر "حماس" مسؤولة عمّا يجري في قطاع غزة ومنه".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة بعد استهداف حوامة لمركبة عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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