لفت الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يقوم بزيارة، إلى أنّ "القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أكّدت لجميع الجهات الدولية أنّ حربها في ليبيا هي حرب على الإرهاب وليست معركة سياسيّة أو معركة لكسب الثروات، وليست ضدّ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج".
وأوضح أنّ "هدف القيادة العامة القضاء على الإرهاب وإنهاء فوضى انتشار السلاح في أنحاء البلاد كافّة"، لافتًا إلى أنّ "القوات المسلّحة تواصل التقدّم على سبعة محاور في معركة طرابلس".
كانت هذه تفاصيل خبر المسماري: حربنا هي لاستئصال الإرهاب في ليبيا لا لاستهداف السراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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