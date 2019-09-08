المسماري: حربنا هي لاستئصال الإرهاب في ليبيا لا لاستهداف السراج

لفت الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي في العاصمة الإماراتية ​أبو ظبي​، حيث يقوم بزيارة، إلى أنّ "القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أكّدت لجميع الجهات الدولية أنّ حربها في ​ليبيا​ هي حرب على ​الإرهاب​ وليست معركة سياسيّة أو معركة لكسب الثروات، وليست ضدّ رئيس المجلس الرئاسي ​فائز السراج​".

وأوضح أنّ "هدف القيادة العامة القضاء على الإرهاب وإنهاء فوضى انتشار ​السلاح​ في أنحاء البلاد كافّة"، لافتًا إلى أنّ "القوات المسلّحة تواصل التقدّم على سبعة محاور في معركة طرابلس".