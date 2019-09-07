من أجل ضم نيمار.. لاعبو البارصا عرضوا أموالا على إدارة فريقهم

كان لاعبو برشلونة الإسباني، على استعداد لتقديم أموالا لإدارة الفريق الكطلوني، من أجل ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من باربس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي أُغلقت أبوابها، بداية الأسبوع الجاري.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكطلونية، اليوم السبت، أن عددا من لاعبي بطل إسبانيا، عرضوا على مسؤولي فريقهم، المساهمة بدفع أموال في صفقة نيمار، من أجل عودته إلى “الكامب نو”.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن خطوة نجوم البارصا، بمثابة ترحيبهم بالنجم البرازيلي داخل مستودع ملابس الفريق، مؤكدة أن الصفقة كانت من الممكن أن تتم، بفضل مساعدة لاعبي النادي، بالإضافة إلى استعداد نيمار نفسه، تقديم مبلغ 20 مليون أورو لفريقه الفرنسي.

وأكدت “سبورت”، أن مسؤولي الفريق الإسباني كانوا على استعداد لإبرام الصفقة، غير أن شروط باريس سان جيرمان “الجنونية للغاية”، على حد وصفها، حالت دون ذلك.