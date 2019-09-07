في انتظار لقاء الإياب.. المنتخب الأولمبي يكتفي بالتعادل ضد مالي

اكتفى المنتخب الوطني الأولمبي، مساء اليوم السبت، بنتيجة التعادل هدف في كل شبكة، ضد الأولمبي المالي، ضمن ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا، أقل من 23 سنة، المقرر خوضها دجنبر القادم، بمصر، والمؤهلة بدورها لأولمبياد “طوكيو” 2020.
وأنهى الماليون، الشوط الأول من اللقاء، الذي احتضنه الملعب الكبير، بمدينة مراكش، متقدمين بهدف دون رد، تم توقيعه في الدقيقة 28.
ونجحت العناصر الوطنية، في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 49، في تعديل الكفة بواسطة اللاعب يوسف النصيري، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.
وتقام مباراة الإياب، الثلاثاء القادم، على أرضية ملعب موديبو كيتا، بالعاصمة المالية، باماكو، إذ يحتاج المنتخب الوطني إلى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بهدفين فما فوق لبلوغ نهائيات كأس إفريقيا.
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