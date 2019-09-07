تصفيات يورو 2020: فرنسا تكتسح ألبانيا برباعية لهدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز منتخب فرنسا على نظيره منتخب ألبانيا بأربعة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث المجموعة الثامنة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز رباعية المنتخب الفرنسي كل من اللاعبين كينغسيلي كومان (هدفان)، أوليفيه جيرو وجوناثان ايكوني، وفي المقابل سجل هدف المنتخب الألباني الوحيد اللاعب سوكول سيكاليشي.

وبهذا الفوز رفع منتخب فرنسا رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثامنة، في حين تجمد رصيد منتخب ألبانيا عند 6 نقاط وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

لم يستغل مدرب ألبانيا قدرات نجومه هيساي وباري ورمضاني وبالاي وأوزوني، كما لم يصمد سوى 8 دقائق فقط حتى انفرد كينغسلي كومان بالمرمى مسجلا الهدف الأول في شباك ستراكوشا.

ولم يجد لاعبو فرنسا صعوبة في الوصول لمرمى منافسهم، حيث أهدر أوليفييه جيرو فرصة بغرابة شديدة أمام المرمى الخالي، بعدها سدد غريزمان كرة بعيدة عن القائم الأيمن.

ونشط لوكاس هرنانديز كثيرا في الجهة اليسرى، ومن إحدى انطلاقاته لعب كرة عرضية، أكملها جيرو في الشباك بسهولة، محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 27.

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وورط هرنانديز أيضا الدفاع الألباني في ركلة جزاء، إلا أن غريزمان رفض الهدية، وسدد الكرة في العارضة، ليهدر فرصة تعزيز تفوق الديوك بهدف ثالث في الدقيقة 36.

وواصل الديوك إهدار الفرص السهلة بمحاولات لتوماس ليمار وجيرو، بينما أنقذ ستراكوشا هدفا مؤكدا من تسديدة غريزمان بعد هجمة منظمة.

وفي الدقيقة 68 استلم كومان عرضية أرضية من غريزمان أمام المرمى، قبل أن يدور بالكرة ليسدد في الشباك، مسجلا هدفه الثاني في المباراة، والثالث للديوك.

واحتفظ ديشامب بأوراقه البديلة حتى الدقيقة 77، حيث أشرك جوناثان إيكوني ولوكاس ديني ونبيل فقير مكان كومان ولوكا هرنانديز وليمار.

وكافأ البديلان فقير وإيكوني ديشامب على إشراكهما في الدقائق الأخيرة، حيث تبادلا الكرة واخترقا دفاع ألبانيا بسهولة تامة، قبل أن يسدد إيكوني في الشباك، محرزا الهدف الأول في مسيرته الدولية، متمما رباعية الديوك أمام منافسه الضعيف في الدقيقة 85.

ومن محاولة هجومية نادرة، انفرد البديل سوكول سيكاليشي بالمرمى، ليعرقله هوجو لوريس، ليحصل على ركلة جزاء سددها سيكاليشي بنجاح ليسجل الهدف الشرفي للضيوف بالدقيقة الأخيرة من اللقاء.