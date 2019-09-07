الدفاع الجوي السوري يعلن التصدي لطائرات مسيرة

دمشق ـ (الخليج 365):

أعلن الدفاع الجوي السوري التصدي لمحاولة اعتداء المجموعات الإرهابية على أحد المواقع العسكرية في سهل الغاب عبر طائرات مسيرة وأسقطتها دون وقوع خسائر.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الانباء السورية (سانا) أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت مساء الجمعة لمحاولة اعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة على أحد مواقعنا العسكرية في سهل الغاب عبر ثلاث طائرات مسيرة محملة بالقنابل حيث تمكنت من تدمير اثنتين وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أي خسائر في صفوف قواتنا المسلحة”.

وكان مصدر عسكري أعلن الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح الـ 31 من أغسطس الماضي مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين.

وعمدت التنظيمات الارهابية المنتشرة في إدلب منذ إعلان اتفاق منطقة خفض التصعيد على خرق الاتفاق بشكل مستمر عبر الاعتداء بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة وشن الهجمات على المناطق الآمنة ونقاط الجيش ما تسبب بمقتل وجرح العشرات ووقوع أضرار مادية في المحاصيل الزراعية والمنازل والبنى التحتية.

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