غداة ارتقاء شهيدين و81 مصابا .. الاحتلال يشن غارة جوية على غزة

القدس المحتلة ـ وكالات: قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغار بطائرة أمس على منطقة حدودية شرق قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

من جهته ، قال جيش الاحتلال في بيان إن طائرة عسكرية له أطلقت النار باتجاه خلية “قامت بإطلاق طائرة مسيرة صغيرة اجتازت إلى داخل إسرائيل من منطقة جنوب قطاع غزة”.

وأضاف الجيش “قامت الطائرة المسيرة كما يبدو بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني وعادت فورًا الى داخل القطاع، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا فيما لحقت أضرار طفيفة بمركبة عسكرية”.

وكانت حركة “حماس” حملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التوتر في قطاع غزة بعد استشهاد اثنين من المتظاهرين في مسيرات العودة الجمعة وشن غارات ليلية على القطاع.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الشهيدين هما خالد أبو بكر محمد الربعي (14عاماً) وعلي سامي علي الاشقر (17 عاما).

وقالت ( وفا) إن 48 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم اصابته بالغة الخطورة ودخل في حالة موت سريري، كما أصيب 33 بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط وقنابل الغاز الجمعة.

وتتواصل مسيرات العودة منذ مارس 2018 واستشهد فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتؤكد هيئة مسيرات العودة في بيانها الأسبوعي دائما، على استمرار المسيرات “لتبقى شوكة في حلق الاحتلال الإسرائيلي ورافعة للوحدة وأداة للتعبير الجماهيري الواسع”.

وفي السياق اصيب إسرائيلي ونجله بجراح جراء تعرضهما لاعتداء طعن بسكين قرب قرية عزون بالضفة الغربية ظهر أمس.

ووصفت هيئة الاسعاف الإسرائيلية حالة الابن (17عاما) بالخطيرة نظرا لتعرضه للطعن في كل جسمه، فيما وصفت إصابة الأب (60عاما) بالطفيفة، بحسب وسائل إعلام اسرائيلية.

وتحقق قوات الأمن في جميع الاتجاهات ولا تستبعد أن يكون الاعتداء قد ارتكب على خلفية متطرفة.