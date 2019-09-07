التواجد الشرطي يجبر محتجي هونج كونج على الابتعاد عن المطار

في السياسة 8 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

هونج كونج ـ وكالات: لم يعد المتظاهرون في هونج كونج إلى مطار المدينة بعد ظهر الأمس للمرة الثانية في خلال أسبوعين، رغم الدعوات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لعرقلة حركة النقل في المطار.

وعوضا عن ذلك، قامت مجموعات صغيرة من المتظاهرين بالتجول عبر شبه جزيرة كولون بهونج كونج، مع تنظيم المزيد من المظاهرات المناهضة للحكومة.

وكان من المتوقع أن يتوافد المتظاهرون في هونج كونج على المطار منتحلين صفة سياح، ولكن يبدو أنهم ارتدعوا جراء التواجد الشرطي الكثير في المطار وكذلك تنفيذ حملات تفتيش الحافلات.

وفتش أفراد الشرطة في هونج كونج وسائل المواصلات العامة المتجهة لمطار المدينة قبل أن يبدأ المحتجون المناهضون للحكومة في تطبيق “اختبار ضغط” آخر لشبكات الطرق والسكك الحديدية هو الأحدث في 14 أسبوعا من المظاهرات التي اتسمت في بعض الأحيان بالعنف.

وانتشرت الشرطة في محطة القطارات الرئيسية المؤدية لمطار هونج كونج وفتشت حافلة واحدة على الأقل متجهة إلى هناك قبل الاحتجاجات.

ولا تسمح السلطات سوى للمسافرين الذين لديهم تذاكر لرحلات جوية بدخول صالات المطار أو استخدام قطار المطار السريع الذي يقل الركاب من وسط هونج كونج كما لن يتوقف القطار في شبه جزيرة كولون.

وتهدف تلك الإجراءات إلى تجنب الفوضى التي سادت المشهد في مطلع الأسبوع الماضي عندما أغلق المحتجون الطرق المؤدية للمطار وألقوا بحطام على السكة الحديدية للقطار وخربوا محطة لقطارات الأنفاق في منطقة تونج تشونج القريبة خلال اشتباكات مع الشرطة.

كما اقتحم المحتجون صالة الوصول في المطار الشهر الماضي مما تسبب في تعليق أو تأخير رحلات وسط سلسلة من الاشتباكات مع الشرطة.

وشيد مطار تشيك لاب كوك في أواخر الحكم البريطاني لهونج كونج حول جزيرة صغيرة تحمل نفس الاسم ويتم الوصول إليه من خلال سلسلة من الجسور.

وقام مئات المتظاهرين الذين ارتدى كثيرون منهم أقنعة بمهاجمة محطات مترو الأنفاق في شبه جزيرة كولون الليلة قبل الماضية.

وأعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام تقديم تنازلات الأسبوع الماضي في محاولة لإنهاء الاحتجاجات، بما في ذلك الإلغاء الرسمي لمشروع قانون تسليم المشتبه بهم للصين والذي لم يكن يحظى بأي شعبية. لكن كثيرين قالوا إن تحركاتها غير كافية وجاءت بعد فوات الأوان.