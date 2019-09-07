إصابة 7 مدنيين في 3 انفجارات ببغداد

أصيب 7 مدنيين بالعراق، السبت، جراء 3 انفجارات بعبوات ناسفة ضربت العاصمة بغداد.

الانفجار الأول وقع جنوب غربي بغداد، وأسفر عن إصابة مدنيين اثنين، وفق ما أفاد به مصدر أمني لموقع "السومرية نيوز".

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في منطقة الشرطة الرابعة جنوب غرب العاصمة بغداد انفجرت، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب".

Advertisements

أما الانفجار الثاني وقع بوسط بغداد، إثر انفجار عبوة ناسفة أيضا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين.

وقال مصدر أمني إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق انفجرت بالقرب من منطقة باب الشيخ وسط بغداد".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب".

بينما وقع الانفجار الثالث، شرقي بغداد، نتيجة عبوة ناسفة، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.

وقال مصدر أمني للموقع العراقي إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة.

وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، فيما نقلت المصابين إلى أقرب مستشفى".