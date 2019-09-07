غارات إسرائيلية على عدة أهداف في قطاع غزة

آثار الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة - أرشيفية

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، سلسلة غارات على قطاع غزة.

وقال مصدر أمني، لـ"العين الإخبارية"، إن طيران الاحتلال أطلق 5 صواريخ تجاه موقع الشهيد سعيد البطران في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكر المصدر أن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين على الأقل موقع عسقلان التابع لحماس شمال قطاع غزة.

ولم يبلغ عن إصابات نتيجة القصف الإسرائيلي.

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وفي وقت سابق مساء السبت، حمّل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حركة (حماس) مسؤولية أي هجمات تخرج من قطاع غزة، متوعدا بـ"الرد الصارم".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله إنه "حصل على بلاغات عاجلة بخصوص الأحداث، وأصدر تعليمات بالقيام بالعمليات المطلوبة".

وظهر السبت، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن طائرة عسكرية أطلقت النار باتجاه خلية أطلقت طائرة مسيرة صغيرة من منطقة جنوبي قطاع غزة نحو الداخل.

وألقت الطائرة المسيرة على ما يبدو عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت فورا إلى داخل القطاع، دون وقوع إصابات في صفوف القوات، بينما ألحقت أضرارا طفيفة بمركبة عسكرية.

وإثر هذا الحادث، شنّت الطائرات الإسرائيلية غارة على موقع فلسطيني في رفح دون إصابات.