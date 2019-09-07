ديكتاتورية أردوغان وهروب الإخوان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 7 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: مذكرة دولية توثق دعم قطر لإرهابيي ليبيا، ووزير الدفاع الأمريكي: إعلان إيران تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي متوقع، والسعودية: مقاطعة قطر حماية لأمننا وتدابير لمعالجة الحالات الإنسانية، والسودان يبدأ إجراءات تشكيل مفوضية قومية للسلام، وباحثان لـ"العين الإخبارية": "الإخوان" بالكويت تلقوا تعليمات بالهروب، وقرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها للحوار والحسم، ومعارض تركي: نظام أردوغان ديكتاتوري لن يستمر طويلا‎، والمؤبد لمرشد الإخوان و10 آخرين في "اقتحام الحدود" بمصر.

أما في الاقتصاد فتطالعون: الاقتصاد التركي.. بيانات مضللة عن النمو وصهر أردوغان يعمق أزماته، والصين توفر 126 مليار دولار سيولة بخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك، ومصر تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البترول خلال 3 سنوات، والأسهم الأوروبية تصعد بدعم تعزيز الإقراض المصرفي في الصين، والذهب يهبط وسط تنبؤات بخفض الفائدة الأمريكية، وصفقات بقيمة 26 مليار دولار خلال معرض الصين والدول العربية.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع اضغط هنا