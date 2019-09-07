الان تتابع وزيرة العمل البريطانية تسجل أول استقالة في حكومة جونسون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 33 دقيقة - 11:55 م, 7 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 على خلفية بريكست سجلت وزيرة العمل البريطانية تسجل أول استقالة في حكومة رئيس الوزراء جونسون على خلفية بريكست.

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