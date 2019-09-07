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توتر العلاقة بين حركة حماس في غزة والمبعوث القطري بسبب مشروع تجاري

السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

توترت العلاقة بين حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، والسفير القطري، محمد العمادي على خلفية إستغلال الأخير لمشروع إستثماري ورفضه منح جزء من عائداتها للحركة .



وبحسب وسائل إعلام عربية، فإن الخلاف بين السفير القطري محمد العمادي مع قياديي حماس، هو على مشروع زراعي تجاري كانت قطر قد مولته بشرط أن تذهب مداخيله لقطر، مقابل أن تقوم بتوظيف مئات الفلسطينيين فيه.

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وبحسب موقع "العربية.نت" فإن هذه الخلافات أكدها مراسل إذاعة "مكان" غال بيرغر، الذي قال "إن سبب التوتر قرار اتخذه السفير القطري العمادي بإلغاء مشروع مزرعة الخضراوات التي تدر ملايين الدولارات، بعد أن طالبت حماس أن تعود بعض مداخيلها لصالح الحركة".

وبحسب التقرير فإن حركة حماس كانت قد خصصت 300 دونم في منطقة "بيت حانون" شمال القطاع لغرض إقامة هذه المزرعة، وأنه كان من المخطط تسويق منتوجاتها إلى الخارج تحت ماركة قطرية، مقابل توظيف الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن حماس كانت ترغب في استخدام مداخيل المشروع الزراعي سنويا لتمويل نشاطاتها سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو إسرائيل.

وكانت آخر زيارة للعمادي إلى قطاع غزة في 23 آب/أغسطس الماضي، وجاءت بعد شهرين من الزيارة التي سبقتها، والتقى خلالها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وعددًا من قيادات الحركة.