ميركل: تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا بادرة أمل لتطبيق بقية بنود اتفاق مينسك

شدّد الناطق باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شتيفان زايبرت، متحدثّا باسم ميركل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "عمليّة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا بادرة أمل لتطبيق بقية بنود اتفاق مينسك بين البلدين، لوقف الصراع الدائر هناك".
ولفتت ميركل (على لسان زايبرت)، إلى "أنّني سعيدة بتمكّن البحارة الأوكران والمخرج أوليغ سينتزوف من العودة إلى بيوتهم".
وفي وقت سابق السبت، أجرت موسكو وكييف عمليّة تبادل 70 أسيرًا ومعتقًلا مناصفة، شملت البحارة الأوكرانيين الّذين اعتقلتهم روسيا عقب الأزمة بين البلدين في مضيق "كيرتش". ونُقل 35 أسيرًا ومعتقلًا من كلّ جهة إلى بلاده، عبر طائرات أقلعت من موسكو وكييف بشكل متزامن.
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