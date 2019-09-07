بولتون: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلم بإخفاء إيران لمواد نووية

ركّز مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​، على أنّ "​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ أبلغت مجلس المحافظين لديها بأنّ ​إيران​ ربّما تخفي مواد نووية".

وكان قد أكّد المتحدث باسم منظمة ​الطاقة الذرية​ الإيرانية، ​بهروز كمالوندي​، في مؤتمر صحافي، أنّ "بلاده بدأت الجمعة خطوة جديدة في تخفيض التزاماتها في ​الاتفاق النووي الإيراني​"، لافتًا إلى أنّ "إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%".

وأعلن أنّ "بلاده بدأت تشغيل أجهزة متطوّرة للطرد المركزي لليورانيوم المخصب"، مبيّنًا أنّ "20 من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي 4 باتت تعمل".