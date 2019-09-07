بولتون: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلم بإخفاء إيران لمواد نووية

ركّز مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، على أنّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت مجلس المحافظين لديها بأنّ إيران ربّما تخفي مواد نووية".
وكان قد أكّد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في مؤتمر صحافي، أنّ "بلاده بدأت الجمعة خطوة جديدة في تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي الإيراني"، لافتًا إلى أنّ "إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%".
وأعلن أنّ "بلاده بدأت تشغيل أجهزة متطوّرة للطرد المركزي لليورانيوم المخصب"، مبيّنًا أنّ "20 من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي 4 باتت تعمل".
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