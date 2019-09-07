عبد المهدي بحث بتداعيات أزمة النووي الإيراني مع سفراء ثلاث دول أوروبية

أعلن مكتب رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، أنّ "الأخير التقى سفراء دول ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ المعتمدين لدى بلاده، وجرى خلال اللقاء بحث بتعزيز العلاقات بين العراق ودول ​الاتحاد الأوروبي​ في المجالات الاقتصاديّة وتوسيع الاستثمارات".

ولفت في بيان، إلى أنّ "المجتمعين بحثوا أيضًا بزيادة مساهمة الشركات الأوروبية في مجالات الاستثمار والإعمار وتوفير فرص العمل، وناقشوا استمرار دعم قدرات ​القوات العراقية​ والتعاون ضدّ ​الإرهاب​"، مبيّنًا أنّه "تمّ التطرّق إلى أزمة الملف ​النووي الإيراني​ والموقف المتطابق بين الجانبين، باتجاه تخفيض التصعيد والتوصّل إلى حلول سلميّة تجنّب المنطقة والعالم المزيد من المخاطر".