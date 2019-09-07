عبد المهدي بحث بتداعيات أزمة النووي الإيراني مع سفراء ثلاث دول أوروبية

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أنّ "الأخير التقى سفراء دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا المعتمدين لدى بلاده، وجرى خلال اللقاء بحث بتعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصاديّة وتوسيع الاستثمارات".
ولفت في بيان، إلى أنّ "المجتمعين بحثوا أيضًا بزيادة مساهمة الشركات الأوروبية في مجالات الاستثمار والإعمار وتوفير فرص العمل، وناقشوا استمرار دعم قدرات القوات العراقية والتعاون ضدّ الإرهاب"، مبيّنًا أنّه "تمّ التطرّق إلى أزمة الملف النووي الإيراني والموقف المتطابق بين الجانبين، باتجاه تخفيض التصعيد والتوصّل إلى حلول سلميّة تجنّب المنطقة والعالم المزيد من المخاطر".
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