بوتين بحث مع رئيس أوكرانيا بتسوية النزاع في دونباس والتحضير لقمة "رباعية النورماندي"

أعلنت الرئاسة الروسية (​الكرملين​) أنّ "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بحث مع الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ بتسوية النزاع في دونباس، والتحضير لقمة "​رباعية النورماندي​".

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