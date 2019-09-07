التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها أنصار الله من عمران باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" (​التحالف العربي​) العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "قوات التحالف المشتركة تمكّنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي لليمن، أطلقتها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​)، من عمران باتجاه ​السعودية​".

وأوضح أنّ "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتّخذ الإجراءات العملياتيّة كافّة وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات، لحماية المدنييّن والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائيّة والإرهابيّة، وهذه المحاولات البائسة واليائسة الّتي تُعدّ انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفيّة".

وبيّن العقيد المالكي، أنّ "هذه المحاولات الإرهابية المتكرّرة تعبّر عن حالة اليأس لدى "المليشيا الإرهابية"، وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها، وتؤكّد إجرام وكلاء ​إيران​ بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي"، مؤكّدًا "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضدّ "أنصار الله" لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكلّ صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفيّة".