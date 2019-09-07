ذكرت "وكالة الأنباء السعودية- واس"، أنّ "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس إيمانويل ماكرون".
وأوضحت أنّه "جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتمّ البحث بمستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن المنطقة واستقرارها".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون بحث مع بن سلمان بمستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط وجهود تحقيق الأمن بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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