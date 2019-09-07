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ماكرون بحث مع بن سلمان بمستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط وجهود تحقيق الأمن بالمنطقة

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ذكرت "وكالة الأنباء ​​- واس"، أنّ "ولي العهد السعودي الأمير ​ بن عبدالعزيز​، تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس ​إيمانويل ماكرون​".

وأوضحت أنّه "جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتمّ البحث بمستجدات الأوضاع في منطقة ​الشرق الأوسط​، والجهود المبذولة من أجل أمن المنطقة واستقرارها".

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