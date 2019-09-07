ماكرون بحث مع بن سلمان بمستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط وجهود تحقيق الأمن بالمنطقة

ذكرت "وكالة الأنباء ​السعودية​- واس"، أنّ "ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس ​إيمانويل ماكرون​".

وأوضحت أنّه "جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتمّ البحث بمستجدات الأوضاع في منطقة ​الشرق الأوسط​، والجهود المبذولة من أجل أمن المنطقة واستقرارها".