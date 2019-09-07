أبو فاعور: لقاء اللقلوق يهدف إلى الحرص على المصالحة دون أن يكون على حساب الثوابت

أوضح وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، في كلمة ألقاها خلال احتفال تكريمي في ​راشيا​، أنّ "لقاء رئيس "التيار الوطني الحر"

وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، في ​اللقلوق​، حصل بدعوة من باسيل".

وركّز على أنّ "هذا اللقاء يهدف إلى الحرص على المصالحة وفتح النقاش، واستكشاف آفاق العلاقة السياسيّة المستقبلية، من دون إلغاء الاختلافات الّتي حصلت في الفترة السابقة"، لافتًا إلى أنّ "تيمور جنبلاط حاسم بأن لا يكون هذا اللقاء أو غيره على حساب الثوابت أو ​القضاء​، تحديدًا في قضية البساتين، وننتظر مثول المطلوبين أمام القضاء".