بطيش ممثلا عون: لبنان يحتاج لجميع ابنائه للنهوض به

رأى وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ ممثلا رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في احتفال ذكرى تأسيس ​جامعة سيدة اللويزة​ وإطلاق مبادرة رئاسية لتعزيز الدمج والمساواة والتنوع، ان الجامعة تعكس من خلال المبادرة عمق خيارات الجامعة الانسانية والوطنية والاخلاقية.

واضاف: "شرفني الرئيس مرتين الاولى بالانابة عنه ونقل تحياته للجامعة واهلها، والثانية اشراكي بالاحتفالية في جامعة هي الاحب الى قلبي، وانتم تطلقون اليوم لمناسبة ذكرى التأسيس مبادرة تعكس المعيار للرقي الانساني، اذ لا يمكن القبول ان نبتعد عن رسالة ​لبنان​ في احترام ​حقوق الانسان​ خصوصا الاكثر ضعفا".

وقال بطيش: "لا للتمييز من اي نوع كان ونعم لتعددنا واختلافنا ونعم للمساواة بين الجنسين ولاعطاء الفرص المتساوية للجميع ولضمان الحق بالتعلم والعمل والتطور ونعم للتنمية الشاملة المستدامة وبوابتها اقتصاد منتج ومؤنسن ونعم للانماء الموزون"، مشيرا الى أن لبنان يحتاج لجميع ابنائه للنهوض به.