اقفال مسلخ مخالف للشروط الصحية والقانونية في طرابلس

افادت معلومات صحافية أن دورية من مخفر ​ابي سمراء​ البلدي في ​شرطة بلدية طرابلس​، يرافقها طبيب ​القضاء​، وبمؤازرة دورية من فصيلة ابي سمراء في ​قوى الامن الداخلي​، ضبطت مسلخا لذبح المواشي غير مرخص ومخالف للشروط الصحية والقانونية، فتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه حسب الأصول، وهي اقفاله وتسطير ​محضر ضبط​.



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