بلدية صيدا استضافت ورشة عمل حول موازنة البلديات

استضافت بلدية صيدا ورشة عمل متخصّصة بعنوان "موازنة البلديات"، في "قاعة المرحوم الحاج رفقي أبو ظهر"، تحدّث فيها مراقب عام وزارة الداخلية والبلديات هادي الديك، وذلك بدعوة من جمعية "نبع" وإعداد وإشراف "معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي".
شارك في الورشة أعضاء من المجلس البلدي وعدد من الموظّفين والإداريّين في البلدية، وممثّلون لـ: جمعية "نبع"، "معهد باسل فليحان" و"مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة".
ولفت الديك إلى أنّ "أهداف الورشة هي "التعريف بمبادئ الموازنة وإحترام تطبيقها في الإعداد والتنفيذ، تطوير مهارات المشاركين حول إعداد مشروع الموازنة وفذلكتها، والإطلاع على دور المواطنين والمجتمع في التأثير على الموازنة".
كما شملت جلسات الورشة، تقدير النفقات والإيرادات وفذلكة الموازنة وجداول المقارنة، ودور اللجان داخل البلديات في التخطيط، وتنفيذ الواردات: التحقّق والتحصيل وآليةّ التحصيل، وتنفيذ النفقات: عقد تصفية وصرف ودفع، السلفات وقطع الحساب.
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