أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"وقوع جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام حلبا- القبيات في الكوشة"، مبيّنةً أنّ "جريحًا وقع نتيجة حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام مجدليا- زغرتا".
ولفتت إلى وقوع جريح جراء حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام أنصار- البابلية في النبطية، بالإضافة إلى جريحين إثر تصادم بين مركبتين على طريق الرمادية باتجاه الحوش في صور".
كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: 5 جرحى بـ4 حوادث سير مختلفة في الكوشة ومجدليا والنبطية وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.