التحكم المروري: 5 جرحى بـ4 حوادث سير مختلفة في الكوشة ومجدليا والنبطية وصور

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"وقوع جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام حلبا- ​القبيات​ في الكوشة"، مبيّنةً أنّ "جريحًا وقع نتيجة ​حادث تصادم​ بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام ​مجدليا​- ​زغرتا​".

ولفتت إلى وقوع جريح جراء حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام أنصار- ​البابلية​ في ​النبطية​، بالإضافة إلى جريحين إثر تصادم بين مركبتين على طريق الرمادية باتجاه الحوش في صور".