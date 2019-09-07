الحزب الشيوعي أقام احتفالا في شويا بذكرى انطلاق "جبهة المقاومة الوطنية"

أشاد عضو المكتب السياسي في "الحزب الشيوعي اللبناني" حسن خليل، خلال احتفال أُقيم في بلدة شويا قضاء حاصبيا، بمناسبة ذكرى انطلاق "جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية"، وبدعوة من هيئة مارجعيون حاصبيا في "الحزب الشيوعي"، بـ"تضحيات أبناء المنطقة، منذ انطلق جبهة المقاومة، والمواجهات البطوليّة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي طيلة فترة احتلاله للمنطقة".
وأكّد "استمرار المقاومة حتّى تحرير آخر شبر محتلّ في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا"، مشدّدًا على "ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه، في مواجهاته البطوليّة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، حتّى تحرير كامل أرضه".
حضر الاحتفال أيضًا مسؤول الحزب في المنطقة الياس اللقيس، حشد من المحازبين والمناصرين، رؤساء بلديات، مخايتر وفاعليّات سياسيّة وحزبيّة.
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