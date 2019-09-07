شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتصالات النواب: مناقشة فرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا أبرز أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك عدة أولويات للجنة فى دور الإنعقاد المقبل على رأسها متابعة مناقشة مجلس النواب لقانون حماية البيانات الذى أقرته اللجنة خلال دور الانعقاد الماضى.

وقال عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن من أولويات اللجنة أيضا متابعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم الانترنت الذى أقره البرلمان خلال الفترة الماضية.

ولفت النائب جون طلعت، إلى أن من أولويات اللجنة أيضا مناقشة قانون فرض ضرائب على الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى.

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