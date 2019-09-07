شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: وحدات سكنية للأعضاء متنوعة المستويات بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن المشاورات التي بدأها قبل انتخابات النقابة الاخيرة مع وزيري الإسكان والأوقاف وكبار المسئولين في الوزارتين، برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء، قد وصلت إلى نهايتها الإيجابية والمثمرة.

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وأكد ضياء رشوان فى بيان له، أنه سيتم خلال أيام قليلة الإعلان التفصيلي الرسمي عن أعداد ومواصفات وأماكن الوحدات المخصصة للنقابة وأسعارها وطرق السداد،مضيفا أن الوحدات السكنية التي سيعلن عنها ستكون بأعداد كبيرة، وتشمل مختلف الشرائح والمستويات التي تنفذها الوزارتان، وتمتد إلى مختلف مناطق ومحافظات الجمورية، بما يلبي الاحتياجات والقدرات المتنوعة لأعضاء نقابة الصحفيين.

وذكر ضياء رشوان ، أنه سيتم فور الإعلان الرسمي، وضع المعايير والشروط التي سيتم بموجبها حصول الزملاء على تلك الوحدات، على قاعدة ثابتة من العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.