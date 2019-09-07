شكرا لقرائتكم خبر عن سامية كمال: أعضاء بالكونجرس الأمريكى يعطلون اعتبار الإخوان تنظيم إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بجلس النواب، أن جرائم جماعة الإخوان وتورطها فى العمليات الإرهابية التى يشهدها العالم أصبح معروف للجميع، ولكن هناك نواب فى الكونجرس الأمريكى لديهم مصالح وعلاقات مع قيادات بالتنظيم الدولى للإخوان وهو من يعطلون أى قرار أمريكى لاعتبار الإخوان تنظيم إرهابى.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بجلس النواب، إن خروج نائب بالكونجرس الأمريكى لاتهام الدولة العميقة فى الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل اعتبار الإخوان منظمة إرهابية فى واشنطن يؤكد أن هناك أعضاء بالكونجرس وبعض المسؤوليين الأمريكيين الذين يسعون لإيقاف اتجاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باعتبار الجماعة تنظيما إرهابيا.

كان السيناتور الأمريكى تيد كروز قال إن هناك قوى فى الدولة العميقة بأمريكا تقف خلف عدم تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا، موضحا أن الإخوان بتصرفاتهم ونهجهم وعملياتهم هم منظمة إرهابية، وهم لا يخفون ذلك، لا يخفونه فى وثائقهم التأسيسية، وعدد من حلفائنا بما فيهم مصر يصنفون الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لأنهم عاينوا ذلك بالدرجة الأولى، الإخوان قتلوا مسلمين بأعداد أكبر بكثير من اليهود والمسيحيين.