وزير الأوقاف: "لو ما ساندتش الحاكم العادل ربنا هيعاقبك بقائد ظالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف، إن الجماعات تحترف إقامة صراع وخصومة بين الشعب والحاكم فور توليه السلطة فيما يسمى "شيطنة الأنظمة الحاكمة لإسقاط الدول".

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن "من إجلال الله تعالى تعظيم الحاكم العادل، وهذا يقصد به تعظيم كل مسؤول وطني عادل مهني ومنصف وهذا واجب شرعي"، متابعا "لو أنت مساندتش القائد والحاكم العادل ربنا هيعاقبك بقيادي ظالم، وأوجب الدين مساندة المسؤول والحاكم العادل، ولو مساندتش العادل هينتصر الشر، ولا تخاف من اتهام الناس لك بالنفاق وهذا هو قصد الجماعات أن تخذلك عن مناصرة العدل من قبل جماعات القطيعة لإسقاط الدول، ولو لم تنصر العدل فأنت اثم تساعد الجماعات في إسقاط الدولة".

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وأضاف "الأوقاف منعت الجماعات من ارتياد المساجد فتوجهوا لإقامة كتاتيب القرآن لتجنيد النشء، فتوجهنا للنشء وأقمنا الكتاتيب، وأوقفنا عمل معاهد إعداد الدعاة واستبدلناها بمراكز متخصصة ومرخصة وتلاها مراكز محفظي القران الكريم وكذلك الدفع بواعظات لسد الثغرات على الجماعات ويتم ترشيح أئمة لأمريكا وفرنسا من خريجى اللغات والترجمة لمساجد كبيرة".

وأشار الوزير إلى أن الأوقاف لديها رؤية عصرية لنظرية عصرية في الخطاب الدينى ويتم تدريب الدعاة عليها وإصدار كتب الأوقاف التي تتضمنها ويتم تغيير نظام التدريب من العام المقبل، ضمن مشروع فكرى يضمن تحويل هذا الفكر إلى كتب لترسيخ المنهج الفكري.

وقال وزير الأوقاف "سعيد بما وصلنا اليه ولكن ليس نهاية المطاف بل سنكمل ونبدع، وقد نجحنا في تكوين مدرسة فكرية في الأوقاف لن يقبل أبنائها العودة عنها وقد تجاوزنا دور الداخل إلى الخارج وأصبحنا محل احترام وتقدير".