رئيس حي المعصرة: استرداد 7466 فدانًا بالعين السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نجحت أجهزة حي المعصرة بقيادة اللواء أيمن جبريل، رئيس الحي، في استرداد قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 7466 فدانًا بمنطقة العين السخنة، مع التأكيد على حدود المنطقة وتبعيتها لمحافظة القاهرة.
وقال جبريل، في بيان، اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على أملاك الدولة وتأكيد هيبة الدولة وبتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.
كما يأتي هذا في إطار مواكبة سياسة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تأكيد هيبة الدولة الحفاظ على كل شبر من أملاك الدولة.
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