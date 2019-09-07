طيران جيش الاحتلال يقصف موقعين وسط وشمالي قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: أطلق طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي صواريخ على موقعين وسط وشمالي قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام. وقصف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قطاع غزة، مستهدفًا مناطق شرق بلدة بيت حانون وشرق مدينة غزة وشمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع دون الإبلاغ عن إصابات.

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