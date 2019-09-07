تجدد تظاهرات "السترات الصفراء" في عدة مدن فرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (أ ش أ):

شهدت عدة مدن فرنسية مظاهرات اليوم السبت، لعناصر حركة السترات الصفراء التي تطالب بالعدالة الاجتماعية وإقصاء الرئيس ايمانويل ماكرون .

وذكرت قناة (فرانس 24) الفرنسية - في نشرتها باللغة الانجليزية - أن المتحدث باسم الشرطة الفرنسية أعلن أن قرابة 1500 من المتظاهرين في مدينة مونبليه الواقعة جنوب فرنسا قاموا بإضرام النيران في سيارة للشرطة التي حاولت تفريقهم باستخدام الغازات المسيلة للدموع، مضيفا أن 3 أشخاص احتجزوا، فيما تعرضت بعض واجهات المحال التجارية فى المدينة لبعض التلفيات.

وأشارت (فرانس 24) إلى أن باريس شهدت مظاهرة محدودة بالنظر إلى استمرار الحظر على تنظيم المظاهرات فى شارع شانزليزيه الشهير.

وكانت مظاهرات ذوي (السترات الصفرات) قد اندلعت - في نوفمبر الماضي - بسبب قرار زيادة الضرائب على الوقود، حيث قرر ماكرون زيادة الأجور بنحو 17 مليون يورو وخفض الضرائب على ذوي الدخول المتدنية في إطار مواجهة المظاهرات .