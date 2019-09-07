الكويت: مستمرون في جهودنا لرأب الصدع الخليجي

ذكر نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجارالله، أن الكويت مستمرة في جهودها لرأب الصدع بين الأشقاء من خلال منظومة

يأتي هذا في وقت، أوضحت فيه الكويت أن الوضع العام يدعو للتفاؤل بحل الأزمة الخليجية. لرأب الصدع بين الأشقاء من خلال منظومة مجلس التعاون الخليجي يأتي هذا في وقت، أوضحت فيه الكويت أن الوضع العام يدعو للتفاؤل بحل الأزمة الخليجية.

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