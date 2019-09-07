رئيس أوكرانيا: صفقة تبادل السجناء مع روسيا خطوة على صعيد الحوار الحقيقي

اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، صفقة "تبادل السجناء" مع روسيا خطوة أولى على صعيد "الحوار الحقيقي" بين البلدين وإنهاء النزاع في شرق البلاد. شرق البلاد. ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية - في نشرتها باللغة الانجليزية - عن زيلينسكي قوله "اتفقت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المرحلة الأولى من استئناف حوارنا وإنهاء الحرب". مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المرحلة الأولى من استئناف حوارنا وإنهاء الحرب". وأشار إلى أنها اتفقت مع بوتين - خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم - على استئناف الحوار خلال شهر.

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