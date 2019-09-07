"داخلية كردستان" تنفي وجود آلاف المعتقلين في سجون الإقليم

نفت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق تقارير تشير إلى وجود آلاف المعتقلين من سكان محافظة كركوك في سجون أربيل والسليمانية. وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة - أن التقارير احتوت على جملة من المعلومات والأرقام المضللة وغير الدقيقة، لافتة إلى أن ما تضمنته تلك التقارير لا تعدو كونها اتهاما مستهلكا يتكرر بين حين وآخر تستهدف وحدة ونزاهة الإقليم. المعلومات والأرقام المضللة وغير الدقيقة، لافتة إلى أن ما تضمنته تلك التقارير لا تعدو كونها اتهاما مستهلكا يتكرر بين حين وآخر تستهدف وحدة ونزاهة الإقليم.

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