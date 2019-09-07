والي جنوب دارفور يتعهد بتسهيل مهمة وكالات الأمم المتحدة

تعهد اللواء ركن هاشم خالد محمود والي ولاية جنوب دارفور (غرب السودان) بتقديم كافة التسهيلات لمنظمات ووكالات الأمم المتحدة، وتوفير الحماية لأعضائها، ومعالج المشاكل التي تواجههم، مشيدا بدور المنظمات وتعاونهم مع حكومة الولاية.

وعقد اليوم اجتماع مشترك بين منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة بولاية جنوب دارفور، ووفد من مفوضية العون الإنساني السودانية.

وأشار هاشم إلى أن المنظمات قدمت - في العام الماضي - دعما للمواطنين في الصحة،

والتعليم والمياه والاطفال والرعاية الاجتماعية، موضحا أن استقرار الولاية أمنيا انعكس ايجابا على عمل المنظمات.من جانبه، أعرب خالد الطاهر ممثل منظمة اليونسيف بالولاية عن سعادته، بالتوجيهات الجديدة خاصة التحرك إلى أي مكان بدون إذن، مشيرأ إلى وجود تعاون كبير من الأجهزة النظامية.