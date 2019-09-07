الأوروبي يرحب بإتمام روسيا وأوكرانيا عملية تبادل بعض السجناء

رحبت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسية الخارجية، فيديريكا موجيريني، بإتمام روسيا وأوكرانيا عملية "تبادل السجناء"، داعية إلى تكثيف هذه الدفعة في العلاقات بين البلدين.

وقالت موجيريني، في بيان أصدره مكتبها الصحفي: "يتوقع الاتحاد الأوروبي أن كل الأطراف ستقوم بتكثيف

هذه الدفعة".وأنجزت موسكو وكييف، في وقت سابق من اليوم السبت، نتيجة لمحادثات عدة أجراها مؤخرًا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أول عملية من نوعها في السنوات الأخيرة لتبادل المعتقلين لدى الطرفين ضمت 35 شخصا مقابل 35 شخصًا، في إجراء لاقى ترحيبا علنيا واسعا داخل البلدين وكذلك في العالم الغربي.واعتبر الرئيس الأوكراني صفقة "تبادل السجناء" مع روسيا خطوة أولى على صعيد "الحوار الحقيقي" بين البلدين وإنهاء النزاع في شرق البلاد، فيما رحب الكرملين بتنفيذ هذه الخطوة.