زعيم كوريا الشمالية ينتقد أداء حكومته بسبب إعصار "لينجلينج"

انتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أداء حكومته فيما يخص الاستعداد لمواجهة إعصار (لينجلينج)، الذي يتوقع أن يضرب البلاد في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة الارصاد الكورية الجنوبية.

وعقد كيم - طبقا لقناة (الحرة) الأمريكية - اجتماعا طارئا حذر خلاله من الأخطار "الوشيكة" للإعصار، معربا عن

أسفه لعدم استعداد السلطات.وقال كيم - خلال الاجتماع - إن المسؤولين الكوريين الشماليين "لا يزالون على الموقف نفسه، وهم عاجزون في مواجهة الإعصار ولا يدركون خطورته".واعتبر أن الجهود للإقلال من أضرار الإعصار هي "نضال هائل"، مشددا على ضرورة أن يبقى الجيش "وفيا لواجبه المقدس" القاضي بحماية المواطنين.وقد تم إلغاء أكثر من 270 رحلة وحرم نحو 30 ألف منزل من التيار الكهربائي وأغلقت المتنزهات والحدائق بسبب الرياح الشديدة في كوريا الجنوبية.وتجاوزت عين الإعصار الساحل الكوري الجنوبي وبات في منطقة البحر الأصفر ويتجه شمالا.ولا تستطيع كوريا الشمالية مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية جراء تقلص مساحاتها الخضراء وسوء بناها التحتية.