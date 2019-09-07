الملا البارزاني.. زعيم ثورة آيلول ومهندس العلاقات الكردية المصرية

بعد أعوام من نضال الزعيم الكردي الملا مصطفي البارزاني للدفاع عن الحقوق القومية لشعب كردستان العراق، في مثل هذا الشهر باليوم الحادي عشر انطلقت ثورة آيلول عام 1961 والتي جاءت بهدف تحقيق مطالب الشعب العراقي بأكمله ولنيل الحقوق القومية لشعب كردستان.

ولاتعد ثورة آيلول بداية نضال البارزاني، إلا أنه منذ الصغر بات حلم تأسيس دولة الكردية ذات سيادة يلاحقة حتي وفاته .

معاناة الملا منذ طفولته ...

خلد التاريخ سنوات من كفاح الزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني بهدف الحفاظ على حقوق شعب كردستان، وكما سطر أيضا حياته التي تكشف عن بحار من المعاناه والآلام ، حيث كان في الثالثة من عمره تم احتجازة في سجن مع أمه، وقيد أخوه عبد السلام في زنزانة العثمانيين.

وكان الملا مصطفى ابن ملوك الجبال وأمراء زمانه فهو ينتمي إلى الأسرة البارزانية، وكان عميدها مؤسس الطريقة النقشبندية في قرى بارزان سنة 1825، وهو الشيخ عبد االله بن الملا بكر، الذي عرف في وثائق المتصوفة ( بتاج الدين ) أو ( بتاج الدين العباسي ) وهو جد البارزاني الثاني، أما جده الأول فهو الشيخ عبد السلام وكان إمام النقشبندية في تلك المناطق، أما أبوه ( محمد بن عبد السلام ) فقد جمع الدنيا والآخرة بين يديه، كما امتدت سلطته الزمنية والدينية إلى ما وراء قرى بارزان مما أغضب العثمانيين وأثار حسدهم فحبسوه في قلعة أربيل أشهرا ثم أطلقوه.وأنجب الشيخ محمد من الأولاد: الشيخ عبد السلام والشيخ أحمد الملا مصطفى البارزاني.

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وكما ناضل الشيخ عبد السلام ضد العثمانيين، ووقع في قبضتهم، وأعدموه خفية في الموصل سنة 1914 ،ثم انتفض الشيخ أحمد 1892 -1969 على الحكومة المركزية وعلى الاحتلال البريطاني وابعد وأقام جبريا في جنوبي العراق، وشرد على الحدود مهاجرا مرات عديدة حتى وفاته.

مسيرة " الملا" الثورية ...

رسم الملا مصطفي خريطة لمسيرته الثورية محددة الأهداف وكان يقول لرفاقه في مرحلة شبابه: "لنجعل بصماتنا مطبوعة على كل جبل"، وكما أنه منذ العشرينات من عمره كان كل حزب كردي يتودد إليه ويطلبه عضوا ( فخريا ) في صفوفه، ويقول لهم: "أنا معكم وعليكم بحقيقة كردستان.." ومن هذه الأحزاب ( جمعية كردستان، وجمعية بشتوان وجمعية الإخوة وحزب ( هيوا ) وحزب ( رزكاري ) وأحزاب سرية أخرى.

وكانت بداية مسيرته الثورية عام 1941 بانتفاضة على الحكومة المركزية، وتوسعت انتفاضته عام 1945 بعد توقف أخيه عن تمرده وثورته، وكان يقول لأخيه الشيخ أحمد: "كن مطمئنا إن الحياة لنا" وكادت ثورة الملا مصطفى تشل الحكومة والدولة معا، فسارعت تلم نفسها بالطائرات والمدافع الانجليزية وتهجم على بارزان والزيبار، وتقتل وتذبح وتنتهك الحرمات.

نتيجة لهذا قرر الملا عبر الحدود الإيرانية ثم السوفيتية

عبور الملا الحدود الإيرانية ....

قرر الملا مصطفى عبور الحدود الإيرانية إلى ( مهاباد ) 1945 ومعه ثلاثة آلاف بندقي من أنصاره، وفي مهاباد التقى القاضي محمد وأعلن القائد أن قيام أول تجربة جمهورية في كردستان ( في ظل المساعدة السوفيتية ) كان للقاضي محمد القيادة الفكرية وللبارزاني القيادة العسكرية، ولم تدم التجربة سوى بضعة أشهر.

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التسلل إلى الحدود السوفيتية ...

وفي أواخر عام 1946 قرر التسلل مع إلى الحدود السوفيتية واللجوء إلى السوفيت خشية من بطش الحكومة الإيرانية به وإعدامه، ومن هنا ابتدأت معاناة، حيث كان عليه أن يجتاز ستة آلاف كيلو متر بين سلاسل جبال ومتعرجات وسهول، وكان عليه ايضا أن يستخدم الحيل الثورية لاجتياز مخافر الحدود العراقية والإيرانية والتركية، لكنه قرر أن يجتاز

الصعب.

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في السياق ذاته تعاملت حكومة السوفيت بجفاء مع الأكراد، لكنه بعد جدل ونقاش بين الملا مصطفى ووزير داخلية السوفيت، وقام الوزير وأخبر ستالين بخشونة وكبرياء البرزاني، فأمر ستالين بجعلهم يقيمون في المنفى بسيبيريا بشمالي روسيا، وهناك أقاموا بين قسوة الطبيعة وخشونة أوامر السوفيت، ولم يتعبوا، لأن قائدهم البارزاني مضى بطلا واجتمع بستالين وأقنعه بأن المنفى ليس لهم، ورجعوا يعيشون في أذربيجان مرة وفي أوزبكستان مرة أخرى.

12 عاما..مسيرة الملا العلمية في روسيا

أدرك الملا مصطفي أن أى قائد ثوري يسعي إلى ترك بصمة له لابد أن يتثقف في كافة المجالات، حيث بدأ يدرس اللغة الروسية في معاهد علمية وبرع في الكتابة والتحدث بها، كما درس الإستراتيجية العسكرية وفنون حرب الأنصار، ودرس أيضا الاقتصاد وفنون إدارة الحروب وبقي في الاتحاد السوفيتي ( 12 عاما) زعيما، وبطل أمة سيعود إليها في يوم ويحررها من ليل، وبعد ثورة 14 تموز ( يوليو ) 1958 دعاه عبد الكريم قاسم للعودة إلى وطنه، فعاد وفي أول يومه في بغداد سأله صحفي غربي: "سنوات عشتها في السوفيت ولهم عليك لطف وسماحة، فلماذا رفضت الانتماء إلى الحزب الشيوعي؟"، قال: "انتمائي إلى أمتي أوجب تأريخيا".

عمق العلاقات المصرية الكردية...

لاتعد روسيا بمفردها داعمه للقضية الكردية بل كان لمصر دورا كبيرا وبالأخص خلال فترة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حيث اعتبر أن للأكراد حقوقاً لغوية وثقافية يتعين أن يتمتعوا بها في البلدان العربية التي هم مواطنون بها. كما استقبل مصطفى بارزاني، وأنشأ علاقة متواصلة معه، بل وناهض الحرب التي شنت على الاكراد.

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ولا يزال الأكراد يعلنون حبهم واحترامهم للمصريين ، حيث أنه خلال احتفال مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة ، بالذكرى الثامنة والخمسين لثورة أيلول، قال مسئول الحزب ، شيركو حبيب؛ أن إقليم كردستان يحترم الدول والقوى الديمقراطية المحبة للسلام وحقوق الإنسان، وفي مقدمتهم مصر و رئيسها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، و اليوم يثمن ويقدر الكرد مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعمه للحقوق القومية الدستورية للشعب الكردي، و دعمه الدائم لبناء دعائم الاستقرار و السلام في المنطقة، ويرى موقفه والشعب المصري الشقيق بعلاقاته التاريخية مع العراق عامة والشعب الكردي خاصة، يستحق الشكر و التقدير.

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