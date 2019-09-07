نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صحة ما يتم تداوله في بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات منسوبة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بشأن وجود أزمة بين الكويت والعراق.
ونقل بيان صحفي أصدرته رئاسة الأركان، اليوم السبت،عن الشيخ ناصر صباح الأحمد، تأكيده على عمق العلاقات الودية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين، واستمرار تعاونهما في جميع
وأشارت رئاسة الأركان إلى احتفاظها بحقها القانوني ضد مروجي الأخبار والشائعات غير الصحيحة، بهدف زرع بذور الفتنة والتفرقة والتشكيك بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار مجهولة المصدر، وإلى تحري الدقة في التعامل معها، مؤكدة ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، والمتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع.
ودعا البيان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى
وكانت بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قد تداولت تغريدات وتصريحات مزعومة نسبتها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن وجود أزمة في العلاقات بين الكويت والعراق، على خلفية موضوع بناء منصة بحرية فوق منطقة (فشت العيج) الواقعة بالمياه الإقليمية الكويتية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الأركان الكويتية: لا صحة لما نسب لوزير الدفاع عن وجود أزمة مع العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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