رئاسة الأركان الكويتية: لا صحة لما نسب لوزير الدفاع عن وجود أزمة مع العراق

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صحة ما يتم تداوله في بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات منسوبة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بشأن وجود أزمة بين الكويت والعراق.

ونقل بيان صحفي أصدرته رئاسة الأركان، اليوم السبت،عن الشيخ ناصر صباح الأحمد، تأكيده على عمق العلاقات الودية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين، واستمرار تعاونهما في جميع

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المجالات، لاسيما ما يتعلق منها في المجال العسكري، وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها. حسب ما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأشارت رئاسة الأركان إلى احتفاظها بحقها القانوني ضد مروجي الأخبار والشائعات غير الصحيحة، بهدف زرع بذور الفتنة والتفرقة والتشكيك بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



ودعا البيان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى

عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار مجهولة المصدر، وإلى تحري الدقة في التعامل معها، مؤكدة ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، والمتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع.



وكانت بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قد تداولت تغريدات وتصريحات مزعومة نسبتها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن وجود أزمة في العلاقات بين الكويت والعراق، على خلفية موضوع بناء منصة بحرية فوق منطقة (فشت العيج) الواقعة بالمياه الإقليمية الكويتية.