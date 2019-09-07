تهنئة مقدونيا الشمالية بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس بنداروفسكي، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق اطراد التقدم والازدهار، كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية مماثلة لرئيس جمهورية مقدونيا الشمالية. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس ستيفو بنداروفسكي، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. مقدونيا الشمالية - تقع جنوب شرق أوروبا في شبه جزيرة البلقان - المساحة: 25.713 كلم2 - عدد السكان: 2.022.547 نسمة Advertisements - 1991 أعلنت الاستقلال عن جمهورية يوغسلافيا السابقة - 1993 أصبحت عضوا في الأمم المتحدة تحت اسم جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة - بلغ عدد الدول التي اعترفت بالاسم الجديد «مقدونيا الشمالية» أكثر من 140 دولة

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