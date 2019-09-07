ترمب يكسب معركة Alabama

ربح الرئيس الأميركي دونالد ترمب معركة Alabama مع معارضيه، حيث ظهر في 28 أغسطس بمكتبه البيضاوي أمام خارطة للمركز الوطني للأعاصير تتضمن المسار المتوقع لإعصار دوريان، وأضاف بقلم خطاً لضم Alabama إلى الولايات التي ستتأثر بالإعصار، إلا أن معارضيه أكدوا استحالة ذلك، لتعود الوكالة الوطنية للمحيطات والجو وتنصفه بقولها الجمعة الماضي: إن رياحا مرافقة لدوريان يمكن أن تؤثر على ألاباما.



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