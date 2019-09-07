إغلاق المجال الجوي
وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الهندية بعد اشتباك جوي في فبراير بين البلدين، وأعادت فتح أجوائها أمام جميع الرحلات الجوية المدنية في يوليو، لتنهي بذلك القيود التي أثرت لشهور على مسارات مهمة في حركة الملاحة الجوية الدولية. ويأتي قرار، أمس، غداة إحياء إسلام آباد يوم الدفاع الذي يحيي ذكرى حرب وجيزة في العام 1965 ضد الهند حول كشمير. وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إنّ «باكستان تقف بحزم مع الكشميريين من أجل حقهم في تقرير المصير».
تجريد الهند لكشمير
وجردت الهند الشطر الذي تسيطر عليه في كشمير في 5 أغسطس، من الحكم الذاتي المستمر منذ سبعة عقود بموجب مرسوم رئاسي مثير للجدل، بعد ساعات من تشديد قبضتها الأمنية وفرض حظر للتجول في الإقليم الواقع في منطقة الهيمالايا. وردت إسلام آباد بخفض علاقاتها الدبلوماسية مع نيودلهي وطردت السفير الهندي وعلّقت الاتفاقات التجارية واستدعت سفيرها احتجاجا.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان ترفض السماح لطائرة الرئيس الهندي بعبور أجوائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.