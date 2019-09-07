قرقاش: نواجه تحديات مشتركة مع السعودية وندعم دعوتها للحسم

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس، أن التحديات المشتركة التي تواجه الإمارات والسعودية في أيد سعودية أمينة، مشدداً على أن الإمارات دعمت دعوة المملكة للحسم في اليمن، وأكد قرقاش أن الإمارات تدعم الدعوة السعودية للحوار، كما دعمت دعوتها للحسم في اليمن، وأشاد بقيادة السعودية للتحالف العربي في اليمن، مؤكدا أن استجابة الإمارات للانضمام لعملية عاصفة الحزم وطدت شراكة إقليمية وراسخة بين البلدين.

لا يحق لإيران اعتماد سفير

أكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد عبدالله الحضرمي أنه لا يحق لإيران اعتماد سفير تابع لجماعة الحوثيين لديها، مشددا على أن ذلك لا يصلح وفق القانون الدولي، وقال الحضرمي "نحن قطعنا علاقاتنا مع طهران، لكن القانون الدولي لا يسمح بالاعتراف بدبلوماسي للميليشيات، وإيران تعرف هذا بغض النظر عما جرى"، موضحا "إيران تعلم ذلك جيدا، فهناك قانون دولي يحكم المسألة"، وأضاف الحضرمي إجابة عن سؤال حول قبول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أوراق اعتماد سفير "الحوثيين" في طهران الشهر الماضي: "لا يمكن الاعتراف بسفير من ميليشيات، هذه مسألة تعتمد على إعلان دولة، ومن يعترف بالدولة وبرتوكولات وغيرها، فلا يمكن لدولة تدخل في تمرد أو انقلاب وتفاوض الآن في مسار سلام وتحت الفصل السابع في مجلس الأمن أن ترسل سفيرا".

قانونيا لا يصلح ذلك

وتابع نائب وزير الخارجية اليمني "قانونيا لا يصلح ذلك، ولا أعرف إذا كانت الخارجية الإيرانية علقت رسميا على هذا الأمر، ولا نعرف ماذا يفعل الحوثيون عبر مواقعهم الإعلامية ولا نعتد بها أصلا"، وحول استقبال ظريف للسفير "الحوثي" في طهران، قال الحضرمي: "الاستقبال شيء، ومسألة الاعتراف والقوائم الدبلوماسية شيء آخر"، متابعا "نحن نعرف من 2012 أن النظام المارق في إيران يدعم الحوثيين سلاحا وإعلاما وبالمشتقات النفطية أيضا، لكن الإيرانيين كانوا متحفظين منذ البداية على الاعتراف بالحوثيين علنا".

تأكيدات قرقاش لمواقف الإمارات الداعمة للمملكة

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- التحديات المشتركة في أيد سعودية أمينة

- الإمارات تدعم الدعوة السعودية للحوار

- الإمارات تدعم دعوة المملكة للحسم في اليمن

- الإمارات تشيد بقيادة السعودية للتحالف العربي في اليمن

- عاصفة الحزم وطدت شراكة إقليمية وراسخة بين البلدين