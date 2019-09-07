إغاثة متضرري السيول بالسودان وسلال غذائية للشمال السوري

امتدت خدمات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، لتشمل توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من السيول والفيضانات بولاية نهر النيل، وتقديم سلال غذائية للمحتاجين في مخيمات بالشمال السوري، ومحافظة سقطرى اليمنية.

متانة العلاقات

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية للمتضررين من السيول والفيضانات بولاية نهر النيل، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان علي بن حسن جعفر، ووالي نهر النيل المكلف اللواء الركن عبدالمحمود حماد حسين، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بولاية نهر النيل، وخلال حفل التدشين أشاد والي نهر النيل المكلف اللواء عبدالمحمود حماد في كلمته بمتانة العلاقات بين المملكة والسودان، وتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على وقوفهما مع السودان وتقديم المساعدات الإغاثية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.

جهود المملكة

قال سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان إن المملكة تربطها بالسودان علاقة الدين واللغة والأخوة، وستظل تواصل دعمها لشعب السودان الشقيق، كما نوّه راعي منظمة الاغتنام الدكتور عبدالله أحمد التهامي، بجهود المملكة المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، وأوضح أن المركز سيقدم في المرحلة القادمة 100.000 كرتون تمور و24.000 سلة غذائية للفقراء والمحتاجين، موضحًا أن الجسر الجوي للسودان حوى طائرتين تحملان 1000 خيمة و6000 بطانية و2000 فرشة و1500 سلة غذائية، بالإضافة إلى أدوية ومعدات طبية تزن 5 أطنان سيتم توزيعها على ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض.

يذكر أن فريق المركز وقف على المناطق المتضررة، وتم تسليم الخيام والفرش والأغطية والسلال الغذائية للمتضررين.

مخيمات سرمدا

وزع المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، سلالاً غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات ببلدة سرمدا في الشمال السوري، وجرى توزيع 2.638 سلة غذائية، تزن 195 طنًا و212 كيلو جراما في مخيمات (فحيل العز وأبناء القصير والمقلع والسكري والحمرا والحويجة والبلاط وأبو صقر وجبل عصعص والبورة والوليد وأجيال والجامع الغربي والخليفة والطريق الأبيض والعباس والعيس واليوسف وبلال وكازية بدلة وطيبة الأمام) في منطقة سرمدا، استفاد منها 15.970 فردًا.

مخيم طبي

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انتهى مركز الملك سلمان للإغاثة، من توزيع 200 كرتون من السلال الغذائية في مناطق خدروتي ودكشيتا ودنهر ولامه بمديرية حديبو في محافظة سقطرى، يستفيد منها 154 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لدعم الشعب اليمني الشقيق.

الجسر الجوي للسودان

- 1000 خيمة

- 6000 بطانية

- 2000 فرشة

- 1500 سلة غذائية

- 5 أطنان من الأدوية والمعدات الطبية