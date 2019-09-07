مسؤولة أممية تؤكد الاهتمام بأوضاع الأطفال الفلسطينيين

أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في لبنان يوكي موكيو اهتمام المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، بالظروف التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون اللاجئون في لبنان. وشددت المسؤولة الأممية خلال زيارتها المؤسسات التربوية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والتربوية للأطفال الفلسطينيين في لبنان. وأشارت إلى أن منظمة اليونيسف ستواصل عملها في خدمة الأطفال المنكوبين في العالم، وأكدت أن المنظمة ستستمر بتقديم كافة أشكال المساعدة للأطفال الفلسطينيين في لبنان وداعمة لحقوق الطفل والمجتمعات المهمشة.



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