«صوت أميركا»: «مذيعو» الإنترنت يثيرون قلق أردوغان

شادي صلاح الدين (لندن)

حول النظام التركي تركيزه حاليا لفرض رقابة على المحطات الإذاعية التي تبث على شبكات الإنترنت، بهدف إخضاع هذه المحطات والمذيعين إلى نفس الرقابة الحكومية التي تعاني منها القنوات والصحف التركية.

ونقلت شبكة «صوت أميركا» عن نقاد وخبراء إن القانون الجديد سيضع هيئات البث عبر الإنترنت والمذيعين الذي يعملون بشكل خاص الآن تحت سيطرة المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون. وتضع هذه الهيئة الحكومية قواعد حول المحتوى لمذيعي الإذاعة والتلفزيون في البلاد. ويتم التحكم في الهيئة من قبل حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتقول المجموعات التي تشاهد وسائل الإعلام الدولية إن أردوغان لديه بالفعل سيطرة قوية على المذيعين الإخباريين التقليديين في البلاد. وقد تسبب ذلك في انضمام العديد من المراسلين التلفزيونيين أو الصحفيين المعروفين، والذين أجبروا على ترك وظائفهم الإعلامية، إلى العمل عبر الإنترنت.

وقال يامان أكدنيز أستاذ قانون بجامعة بيلجي بإسطنبول لشبكة «صوت أميركا» إنه يعتقد أن القانون الجديد هو رد فعل الحكومة على العدد المتزايد من المذيعين التقليديين الذين انتقلوا إلى الإنترنت. وقال أكدنيز إنه يخشى أن تصبح القواعد الجديدة «أداة رقابة أخرى للحكومة».

وقالت الخبيرة الإعلامية أتيلا يسيلادا «يدرك أردوغان أن وسائل الإعلام التي يسيطر عليها لم تعد تشاهد أو تقرأ في تركيا». وقالت يسيلادا «خمسة وثمانون في المئة من الأسر التركية متصلة الآن بالإنترنت، ويحصل 70 في المائة من جيل الشباب على معلوماتهم كاملة من وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت».

وتتطلب القواعد الجديدة من المذيعين عبر الإنترنت طلب ترخيص من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، وأي انتهاك لقواعد المجلس يمكن أن يؤدي إلى حظر المذيعين عبر الإنترنت. وتمنع الحكومة التركية بالفعل ما يقدر بنحو 200 ألف موقع على شبكة الإنترنت.ويضع هذا المستوى العالي من الرقابة البلاد إلى جانب دول مثل إيران والصين.

وقالت أتيلا يسيلادا: إن القانون الجديد «مستحيل تقنيا تطبيقه». وأوضحت أن المشكلة الرئيسية هي أنه من الصعب للغاية على الحكومة إسكات المنتقدين والمعارضين الذين يعملون على الإنترنت. وأشارت إلى أنه إذا تم حظر أحد مواقع الويب، فيمكنه ببساطة فتح موقع جديد والإعلان عنه على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت يسيلادا: «يجب أن تغلق جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا غير مقبول على الإطلاق».