قرقاش: الإمارات تدعم دعوة السعودية للحوار باليمن

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف مع المملكة العربية السعودية في دعوتها للحوار في اليمن، كما وقفت مع دعوتها للحسم.

وأشاد معاليه في تغريدة نشرها على حسابه في «تويتر» بدور السعودية في قيادة التحالف العربي بكل صبر وحنكة، لافتاً إلى أن استجابة الإمارات لدعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة بين البلدين. وشدد قرقاش على موقف الإمارات الداعم للدعوة السعودية للحوار بخصوص اليمن. وقال في التغريدة: «تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطّدت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة، التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم».

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