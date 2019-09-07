ميليشيات الإصلاح تعطل عودة الطلاب لمدارس تعز

عدن (الاتحاد)

تفرض ميليشيات حزب الإصلاح والقوات الموالية لها سيطرتها على عدد من المدارس الحكومية في مدينة تعز، وسط رفضها السماح للطلاب باستئناف العملية التعليمية.

ورفضت ميليشيات الإصلاح الخروج من مدارس مجمع هائل للبنات في المدينة القديمة ونعمة رسام وباكثير والنهضة وخالد بن الوليد والمعهد الوطني والمعهد التقني ومدارس أخرى خاضعة لسيطرتهم، حيث جرى تحويل بعضها إلى مقرات عسكرية وأخرى سجون ومعتقلات تابعه لهم.

وأفاد مصدر تربوي في تعز أن العملية التعليمية في تعز شبه معطلة في ظل سيطرة ميليشيات حزب الإصلاح والقوات العسكرية الموالية لها على عدد من المدارس والمنشآت التعليمية الحكومية بالمدينة، موضحاً أن تلك الميليشيات ترفض الخروج من المدارس والسماح للطلاب بالعودة إلى صفوفهم الدراسية مع الإعلان عن البدء بالعام الدراسي الجديد.

وأوضح المصدر إلى أن المنشآت التعليمية في تعز تعرضت إلى أضرار كبيرة جراء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية من تدمير مدارس أو تمركز النازحين الفارين من مناطق المواجهات في تعز، مشيراً إلى أن ما تبقى من مدارس بعضها يزاول نشاطه فيما البعض الآخر يقبع تحت سيطرة القوات الإخوانية الموالية لحزب الإصلاح وميليشياته المسلحة الأخرى.

وأشار المصادر أن الميليشيات الإصلاحية ترفض الخروج من بعض المدارس داخل المدينة بدعوى أن تعز تعيش حالة حرب، موضحا أن المدارس المسيطر عليها بعيدة عن جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية .