المسماري: لجنة وزارية ليبية لمقاضاة قطر وتركيا دولياًَ

ناصر الجابري (أبوظبي)

أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، عن تشكيل لجنة في وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، بهدف متابعة ملف التدخلات الإرهابية لقطر وتركيا في الشأن الليبي وتقديمه لمقاضاتهم دولياً على الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الماضية ودعمهم للميليشيات المسلحة التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار وإفشال الجهود المبذولة لإعادة الطمأنينة للمواطن الليبي.

وأكد المسماري تمكن قوات الجيش، وفي هجوم متزامن في طرابلس، من قتل 28 إلى 30 إرهابياً وإصابة نحو 41 جريحاً وفقاً لإحصاءات ليبية رسمية والذين وجدوا الدعم الجوي التركي خلال محاولة فاشلة ضمت إرهابيين تابعين للجماعات الإرهابية ومرتزقة قادمين من عدد من الدول الأفريقية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المسماري أمس، في نادي المراسلين الأجانب بأبوظبي، حول مستجدات المشهد الليبي.

وثمن المسماري جهود دولة الإمارات الداعمة للسلام وتطلعات الشعب الليبي، واصفاً إياها بـ «أرض الخير»، حيث تقدم الدولة درساً ملهماً باحتضانها مئات الجنسيات على أرضها ضمن نظام واضح يرتكز على احترام البشر والحفاظ على الكرامة الإنسانية، وهو ما يتوجب على أوروبا فعله عبر الاستفادة من التجربة الإماراتية.

وأشاد المسماري بدور كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وهي الدول التي تصدت للأعمال القطرية الخبيثة في المنطقة، مطالباً بدور للمجتمع الدولي لإدانة التدخلات التركية والقطرية وإيقافها عن ليبيا، حيث ستسهم الخطوة في إنهاء الحرب قبل أوانها وإعادة الاستقرار والسلام للمنطقة خلال فترة زمنية وجيزة.